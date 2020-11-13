ГАИ: нетрезвые водители и пешеходы - угроза на дороге

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвые водители и пешеходы - угроза на дороге. Это в очередной раз констатирует УГАИ УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

"12 ноября около 18.30 внимание ГАИ привлек автомобиль "Форд Эскорт", который медленно двигался по ул.Молодежной в агрогородке Зенковичи Узденского района. Сотрудники Госавтоинспекции подали водителю сигнал об​ остановке транспортного средства, после чего водитель сразу же остановилась, - рассказали в ГАИ. ​За рулем была 45-летняя жительница Узденского района, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (3,6 промилле). В отношении правонарушительницы составлен административный протокол.

В этот же день около 20.00 на ул.Чкалова в агрогородке Колодищи Минского района во время несения службы сотрудники ГАИ был заметили гражданина с признаками алкогольного опьянения, который шел по проезжей части. В темное время суток мужчина не был обозначен световозвращающими элементами. Нарушителем оказался 32-летний не работающий минчанин. По результатам освидетельствования концентрация паров в выдыхаемом воздухе составила 2,93 промилле. В отношении нарушителя составлен административный протокол.

Госавтоинспекция напоминает, что действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин (1 БВ - Br27). А за повторное управление механическим транспортным средством в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности. При этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

В отношении пешехода, который в темное время суток движется по проезжей части, не обозначив себя фликером, применяются штрафные санкции в размере от 1 до 3 базовых величин или предупреждение. Если нарушение им правил дорожного движения повлекло создание аварийной ситуации, то размер штрафа составляет от 3 до 8 БВ. На сумму от 3 до 5 базовых величин штрафуется пешеход, если он находится на дороге в состоянии алкогольного опьянения.

"Нетрезвые участники дорожного движения - всеобщая беда. Если вы увидели на проезжей части нетрезвого пешехода (велосипедиста) или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, сообщите о данных фактах на телефонную линию 102", - призывают в ГАИ.-0-