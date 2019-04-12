ГАИ предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых переходах

12 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. ГАИ предлагает разрешить велосипедистам не спешиваться на регулируемых пешеходных переходах. Это предусмотрено проектом изменений в ПДД. Об этом сегодня сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон на заседании круглого стола в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

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В Беларуси планируется прописать правила движения на электро- и гироскутерах Об этом сообщил начальник отдела обеспечения правоприменительной деятельности УГАИ МОБ МВД Александр Занимон сегодня на заседании круглого стола в Палате представителей.