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20 августа 2020, 16:54

ГАИ предупредила об ограничениях движения во время массовых мероприятий

Фото из архива
Фото из архива

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предупредила об ограничениях движения во время массовых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В настоящее время в столице во время проведения массовых мероприятий в целях обеспечения дорожной безопасности, безопасности участников указанных мероприятий, а также пресечения нарушений ПДД, возможны ограничения движения на отдельных участках улично-дорожной сети, которые в свою очередь могут доставлять неудобства минчанам и гостям столицы", - рассказали в ГУВД.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию.-0-

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