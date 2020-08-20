20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предупредила об ограничениях движения во время массовых мероприятий. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В настоящее время в столице во время проведения массовых мероприятий в целях обеспечения дорожной безопасности, безопасности участников указанных мероприятий, а также пресечения нарушений ПДД, возможны ограничения движения на отдельных участках улично-дорожной сети, которые в свою очередь могут доставлять неудобства минчанам и гостям столицы", - рассказали в ГУВД.

Госавтоинспекция просит учитывать данную информацию.-0-