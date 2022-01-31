ГАИ предупреждает о гололедице и снежной каше на дорогах

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ предупреждает об образовании гололедицы, переметов и снежной каши на дорогах. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД

"По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни погодные условия могут негативно повлиять на дорожную обстановку, на дорогах возможна гололедица, образование переметов и снежной каши, а также ожидается значительное усиление ветра. Водителям следует учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, на продуваемых участках дорог. Будьте особенно внимательны при проезде пешеходных переходов. Выбирайте безопасную скорость движения и дистанцию, избегайте любых резких движений и маневров. Не забывайте пристегиваться. Перед поездкой обязательно очистите автомобиль от снега и льда, заполните бачок омывателя ветрового стекла незамерзающей жидкостью", - рассказали в ГАИ.

В сложных погодных условиях работа личного состава дорожно-патрульной службы ГАИ ориентирована на оказание помощи участникам дорожного движения. Организован круглосуточный мониторинг состояния улично-дорожной сети с целью обеспечения безопасности дорожного движения, своевременной организации работ по уборке снега и ликвидации зимней скользкости.

"Нынешняя зима преподносит участникам дорожного движения все новые и новые сюрпризы. Сильный порывистый ветер также может оказать неблагоприятное влияние на дорожную обстановку. Порывы ветра наблюдаются на открытых пространствах, поэтому при движении на машине будьте особенно бдительны при смене рельефа - выезде из перелеска на равнину. Боковой порыв может оказаться неожиданно сильным. Даже на обычный седан или кроссовер способны повлиять ветры, далекие от шквалистых", - добавили в ГАИ.-0-

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