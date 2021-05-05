5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу, сообщил сегодня журналистам начальник отделения главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Станислав Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоят большие выходные. Основная задача милиции - обеспечение безопасности граждан, - рассказал Станислав Соловей. - В некоторых местах будет изменена организация дорожного движения. Тем людям, которые планируют посетить места захоронения на автомобиле, можно будет изучить необходимую информацию, зайдя на сайт МВД: соответствующие территориальные подразделения будут выкладывать в своих рубриках схемы организации дорожного движения вблизи таких мест. Это, конечно же, сделано, прежде всего, для удобства граждан".

Кроме того, будут дополнительные парковочные места. "Людям, которые планируют прибыть на личном транспорте, мы рекомендуем изучить эти схемы: с какой стороны лучше подъехать, где лучше оставить транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции также будут производить регулировочные действия на сложных перекрестках, на заездах на стоянки, для того чтобы упростить движение транспорта. Водителям, может быть, еще раз следует вспомнить об основных жестах регулировщика, потому что в эти дни регулировщиков на дороге становится больше, - отметил начальник отделения. - Мы отмечаем в последние годы тенденцию, что люди посещают места захоронения не только непосредственно на Радуницу, но и на протяжении всех этих четырех выходных дней. Это правильно: весь поток распределяется на эти дни. Мы со своей стороны это приветствуем".

Станислав Соловей привел также статистику. "Анализируя цифры, видим, что, к сожалению, когда большие выходные, увеличивается количество грубых нарушений, в частности речь об управлении транспортом в нетрезвом виде. В 2020 году за четыре дня вот таких длинных выходных были задержаны 289 нетрезвых водителей. Это число достаточно большое, и можно только представить, что могли бы совершить эти водители, если бы их вовремя не задержали. Поэтому обращаюсь ко всем гражданам: мы хотели бы, чтобы никто не был безучастен к таким фактам. Если вы видите, что кто-то планирует сесть за руль в нетрезвом виде, конечно же, надо попытаться остановить его, сообщить об этом по телефону 102. И таких звонков с каждым годом становится все больше", - заключил он.-0-