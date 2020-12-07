ГАИ призывает автомобилистов в гололед проявлять максимум осторожности и благоразумия

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает автомобилистов в гололед проявлять максимум осторожности и благоразумия, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

На скользкой дороге автомобиль становится неуправляемым. Гололед не прощает резкости в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне или маневрировании. Во время движения водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. В условиях ограниченной видимости передвигаться следует с включенным ближним светом фар, а перед поездкой очищать стекла и фары от наледи.

"Согласно п.207 ПДД при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 т включительно, а также автобусы с технически допустимой массой до 5 т должны быть оборудованы зимними шинами", - отметили в ГАИ.

Пешеходам необходимо обращать внимание на возможное обледенение тротуаров и максимально аккуратно приближаться к краю проезжей части. В темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.-0-