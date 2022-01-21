ГАИ призывает автовладельцев не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники, сообщили БЕЛТА в главном управлении ГАИ МВД.

Завтра и послезавтра прогнозируются осадки в виде снега, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Сохранится усиление ветра порывами. Госавтоинспекция напоминает, что в такую погоду водителям стоит выбирать сдержанный стиль вождения исходя из состояния проезжей части, видимости и конкретной ситуации на дороге.

"Призываем владельцев транспортных средств не оставлять свои автомобили на краю проезжей части на длительное время, чтобы не препятствовать работе коммунальной и снегоуборочной техники", - подчеркнули правоохранители.

Пешеходам важно обозначить себя световозвращающими элементами и следить за тем, чтобы фликеры были в поле зрения водителей, а не скрывались за вещами.

"Соблюдайте правила дорожного движения и будьте в безопасности", - добавили в ГАИ.-0-