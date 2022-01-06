ГАИ призывает быть предельно осторожными при гололеде и мокром снеге

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными на дороге в условиях гололедицы и мокрого снега, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня в Минске синоптики прогнозируют мокрый снег, дождь. На выходных ожидается понижение температуры воздуха, что может привести к образованию гололедицы на отдельных участках дорог. Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными и осторожными на дороге", - отметили в ведомстве.

Правоохранители предупреждают: нужно убедиться в исправности тормозной системы, стеклоочистителей. Не стоит превышать скоростной режим, совершать рисковые маневры, увеличивать дистанцию и боковой интервал.

Пешеходам необходимо понимать, что на скользкой дороге в разы увеличивается тормозной путь любого транспортного средства. Поэтому не стоит рисковать собственной безопасностью, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все автомобили успели остановиться. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.

"Уважаемые участники дорожного движения, ваше предусмотрительное поведение и внимательное отношение друг к другу поможет предотвратить неприятные, а иногда и тяжелые последствия", - подчеркнули в УГАИ.

Сотрудники ГАИ организовали круглосуточный мониторинг ситуации на дорогах. При этом милиционеры ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь