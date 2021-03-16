ГАИ призывает быть внимательными на дорогах в сложных погодных условиях

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает всех быть внимательными и дисциплинированными на дорогах в сложных погодных условиях. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и завтра в течение дня местами по республике (в основном в столице, Минской, Витебской и Могилевской областях) ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, температура воздуха - от минус 3 до плюс 6 градусов, на дорогах гололедица. ГАИ призывает всех быть внимательными и дисциплинированными на дорогах в сложных погодных условиях. Скользкое дорожное полотно и плохая видимость при осадках делают управление автомобилем не только сложнее, но и опаснее", - рассказали в ГАИ.

Водителям важно учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться. Наиболее сложными условия движения могут быть на спусках, подъемах и закруглениях, продуваемых участках дорог. Следует выбирать сдержанный стиль вождения, а скорость движения - с учетом состояния проезжей части и видимости. ГАИ рекомендует отказаться от совершения рискованных маневров, резких торможений и перестроений, выдерживать дистанцию и боковой интервал. Быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, продуваемых участков на трассах, мостах. Всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться. Утром планировать маршруты и выезжать заранее с учетом возможных заторовых ситуаций.

Пешеходам следует проявлять повышенное внимание при переходе проезжей части. Начинать переход нужно только убедившись, что все автомобили успели остановиться на скользкой дороге. В ненастную погоду важно сделать себя заметным, используя световозвращающие элементы.-0-