ГАИ призывает быть внимательными на дороге во время снегопада

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция призывает быть внимательными на дороге во время снегопада и метели. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

"В столице продолжаются обильные осадки, местами метели, на дорогах гололедица. Госавтоинспекция обращается к водителям - в сложных погодных условиях быть предельно внимательными на дороге", - отметили в управлении.

ГАИ советует выбирать скорость, исходя из состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. "Чтобы избежать попутного столкновения, нужно соблюдать дистанцию, а лучше увеличьте ее в два-три раза. Необходимо быть бдительными при проезде пешеходных переходов, остановок, мест массового скопления людей, - посоветовали в Госавтоинспекции. - Нужно избегать резких маневров и торможений, не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров. В условиях недостаточной видимости не лишним будет включить ближний свет фар или противотуманные фонари". Госавтоинспекция также призывает пешеходов позаботиться о своей безопасности на дороге, неукоснительно соблюдать ПДД и носить световозвращающие элементы.

"Если во время движения вы попали в трудное положение из-за ненастья, то можете обратиться за помощью в ближайшее подразделение ГАИ. Экипажи ДПС ориентированы на оказание посильной помощи всем участникам дорожного движения, которые попали в сложную ситуацию на дороге", - подчеркнули в ГАИ.-0-