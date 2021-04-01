ГАИ призывает мотоциклистов и велосипедистов к неукоснительному соблюдению ПДД

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов и велосипедистов к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"С наступлением весны на улицах города все чаще можно заметить мотоциклистов и велосипедистов, которые начинают свою активную жизнь после затяжного зимнего простоя. А с числом двухколесных железных коней, появившихся на дорогах, пропорционально растет и число дорожно-транспортных происшествий с их участием. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей двухколесных транспортных средств к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения", - рассказали в ГАИ.

В частности, управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и не перевозить пассажиров без него. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими государственного технического осмотра.

Также недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не достигшим 16-летнего возраста и не имеющим водительского удостоверения категории АМ (мопеды) и подкатегории А1 (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб.см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт). И только по достижению 18 лет разрешается управлять мотоциклом с имеющимся водительским удостоверением категории А.

"А велосипедистам в свою очередь хочется напомнить, что движение должно осуществляется по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия пешеходам. При отсутствии указанных элементов дороги допускается движение велосипедистов по проезжей части в один ряд не далее одного метра от ее правого края. В темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фонарь белого цвета, сзади - красного" - добавили в ГАИ. Также нужно помнить, что при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен катить велосипед, двигаясь пешком.-0-

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