ГАИ призывает мотоциклистов и велосипедистов не пренебрегать требованиями безопасности на дороге

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская Госавтоинспекция призывает мотоциклистов и велосипедистов реально оценивать собственные возможности и не пренебрегать элементарными требованиями безопасности на дороге, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ.

"Зачастую меньше всего о безопасности думают мотоциклисты. Они грешат превышением лимитов скорости, несоблюдением безопасной дистанции, рядности движения, легкомысленными обгонами и пренебрежением правилами проезда перекрестков", - отметили в ГАИ.

Наряду с дисциплиной решающим условием безопасной езды на мотоцикле является мастерство водителя. Бывают аварии, в которые мотоциклисты попадают без участия других транспортных средств. Иными словами, в этих случаях водители элементарно не справляются с управлением. В связи с этим Госавтоинспекция призывает реально оценивать собственные возможности на дороге.

Не менее внимательными должны быть и велосипедисты, а также те, кто управляет иными средствами индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры и т.д.). Велосипедистам важно помнить: ехать следует по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по крайней правой полосе проезжей части, но не далее 1 м от правого края дороги. При пересечении дороги нужно спешиться. Исключения составляют лишь велопереезды, по которым велосипедисты могут пересекать проезжую часть не спешиваясь.

В помощь участникам дорожного движения столичная Госавтоинспекция совместно с Минским велосипедным обществом и при поддержке Центра экологических решений разработала материалы по правилам дорожного движения для велосипедистов, содержащие советы по безопасным привычкам и велосипедной культуре, в виде буклетов и видеороликов. В материалах используются понятные и в то же время предельно четкие формулировки, что делает их полезными как для взрослых, так и для детей.-0-