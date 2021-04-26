ГАИ призывает мотоциклистов неукоснительно соблюдать ПДД

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает мотоциклистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, сообщила БЕЛТА госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

"Во время республиканской профилактической акции "Мотодвижение - без нарушений" сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД столицы проводят профилактические беседы с водителями двухколесных транспортных средств и напоминают им о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Не забывайте: прежде чем сесть за руль мотоцикла, нужно обзавестись водительским удостоверением соответствующей категории. За управление мототранспортом без него предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года после административного взыскания за такие же нарушения, влекут штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест", - сказали в ГАИ.

Важны и средства пассивной безопасности, в частности мотошлем. Его использование снижает тяжесть травм в случае аварии и даже может их вовсе исключить.

"Уважаемые владельцы мототранспорта, Госавтоинспекция призывает вас всегда оценивать дорожную обстановку, не превышать установленную скорость и избегать рискованного выезда на полосу встречного движения", - добавила Анна Тиханович.-0-