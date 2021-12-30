ГАИ призывает не допускать катания детей на тюбинге вблизи проезжей части

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает взрослых не допускать катания детей на тюбинге одних и вблизи проезжей части, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

"Катание на тюбингах, санках или ватрушках - одно из самых популярных развлечений зимой. С появлением снега случается, что дети катаются не в специально отведенных местах, а вблизи проезжей части. В таких случаях они могут случайно выехать на проезжую часть дороги и стать участниками ДТП. Ребенок может не заметить приближающийся автомобиль. Водитель же, если и успеет среагировать на опасную ситуацию, вряд ли сумеет мгновенно остановить автомобиль на скользкой дороге. Дети, увлеченные зимней забавой, даже не задумываются, какой опасности подвергают себя и окружающих", - отметили госавтоинспекторы.

Правоохранители подчеркивают: катание на ватрушках - опасный и непредсказуемый вид отдыха. "Они способны развивать большую скорость и закручиваться во время спуска. При этом тюбинги неуправляемы и не оснащены тормозным устройством. Поэтому лучший вариант - выбирать оборудованную трассу", - пояснили в УВД. - Выбирая горку для катания, нужно убедиться, что она вдали от проезжей части. Необходимо придерживаться правил, которые сделают отдых приятным и безопасным. Взрослым рекомендуется постоянно объяснять детям, к чему может привести катание на тюбингах без присмотра".

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При выявлении потенциально опасных горок и склонов, где играют дети одни, следует сообщить в дежурную часть милиции по телефону 102.-0-