19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает пешеходов быть внимательными и использовать фликеры в темное время суток, сообщили БЕЛТА в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Одним из самых опасных мест для пешеходов является переход. Водители, подъезжая к нему, должны сбавлять скорость и предоставлять преимущество в движении пешим участникам. Но внимательнее надо быть и самим пешеходам. Самый надежный вариант - это установить зрительный контакт с водителем и только после этого начинать переходить. При наступлении темного времени суток не стоит пренебрегать световозвращающими элементами", - рассказали в ГАИ.

Иногда пешеходы сознательно нарушают ПДД, перебегая улицу вне установленных для этого мест, либо внезапно выходят на проезжую часть из-за транспортных средств, ограничивающих обзор водителю. Чтобы трагедий на дорогах случалось как можно меньше, водителям и пешеходам, в первую очередь, нужно соблюдать все предписанные правила и относиться друг к другу с уважением. При повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть.

Одна из самых серьезных проблем - детский травматизм. Дети являются самыми непредсказуемыми участниками движения, часто пытаются перебежать дорогу. Водитель должен воспринимать нахождение ребенка даже у края тротуара как сигнал об опасности. Родителям же необходимо постоянно уделять внимание досугу детей, не оставлять малолетних без присмотра, ежедневно напоминать о мерах безопасности и правилах поведения на улице. За 2020 год с участием несовершеннолетних зарегистрировано 20 ДТП, в результате которых 22 ребенка травмированы, из них 13 - пешеходы, один пассажир погиб.

Госавтоинспекция напоминает: согласно п.116 ПДД, подъезжая к пешеходному переходу, водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.

За 2020 год в районе жилой зоны (местный проезд, дворовая территория) было совершено 15 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Двигаясь по дворовой территории, водитель может не заметить маленьких детей, не предвидеть, что они могут быть в непосредственной близости, позади автомобиля, неожиданно выйти из-за припаркованного транспорта. А ведь даже при минимальной скорости машины исход подобных столкновений чаще всего бывает неутешительным.-0-