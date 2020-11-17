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17 ноября 2020, 13:35

ГАИ призывает пешеходов быть внимательными на дороге и использовать в темное время суток фликеры

Фото из архива
Фото из архива

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на дорогах с учетом неблагоприятной погоды и сокращения светового дня значительно повышает риск ДТП с пешеходами. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД Минска Виктория Царук.

"Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, один из распространенных видов ДТП - наезд на пешехода. Часть таких ДТП происходит по вине самих пеших участников движения. Связано это с игнорированием элементарных правил поведения на дороге", - рассказала Виктория Царук.

К основным причинам аварий с участием пешеходов относятся неожиданный выход человека на проезжую часть из-за препятствий, мешающих обзору водителей, переход проезжей части в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, нарушение водителями правил проезда переходов. Если пешеход пьян или не использует в темное время суток световозвращающие элементы, это также может спровоцировать ДТП.

"Вечером, когда автомобили двигаются с включенными фарами, пешеходам при пересечении проезжей части по нерегулируемому переходу следует быть осторожными. Ослепление светом встречных автомобилей, уличным освещением, отражающимся от мокрой трассы, или темная одежда не позволяют вовремя увидеть человека на дороге. В темноте опасность наезда увеличивается по сравнению со светлым временем суток в девять раз. Поэтому возникает необходимость сделать пешеходов как можно более заметными, увеличить расстояние до момента обнаружения человека на дороге. Световозвращающие элементы помогают это сделать", - отметила старший инспектор.

По правилам дорожного движения, обязательно использовать световозвращающие элементы в темное время суток при движении по краю проезжей части, рекомендовано - при пересечении проезжей части вне установленных мест. Светоотражатель следует прикреплять так, чтобы он был виден со всех сторон. Лучше всего использовать сразу два или больше фликеров - одновременно и с правой, и с левой стороны. Чтобы добиться максимального эффекта, можно надеть жилет повышенной видимости со вставками из световозвращающего материала. В таком жилете пешеход отлично виден издалека и днем, и ночью.

"Уважаемые родители, помните, что именно вы несете ответственность за своих детей. Помогите обезопасить и сделать заметными для водителей самых юных и незащищенных участников дорожного движения. Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и о безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы. При выборе отдавайте предпочтение именно таким моделям", - подчеркнула Виктория Царук.

По ее словам, в каждом шестом ДТП с участием пешеходов пешеход был пьян. "Если вы видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, то незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь", - добавила старший инспектор.

За 10 месяцев в Минске зарегистрировано 189 ДТП с участием пешеходов, в которых 187 человек получили травмы, 14 - погибли.-0-

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