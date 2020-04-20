20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает родителей напомнить школьникам правила дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"Дети недостаточно хорошо умеют прогнозировать последствия своих действий, зачастую они рассеянны и импульсивны. Поэтому важно, чтобы родители регулярно напоминали ребятам о правилах безопасного поведения вблизи дорог, рассказывали, где и как можно переходить дорогу, какими последствиями может обернуться невнимательность и легкомысленность на дороге. Ребенку необходимо доходчиво объяснить, что проезжая часть - место повышенной опасности, а автомобиль мгновенно остановить невозможно. В очередной раз обсудите с юным пешеходом самый безопасный маршрут до школы и обратно", - отметили в ГАИ.

Необходимо обязательно прикрепить к одежде, ранцу или сумке ребенка световозвращающие элементы, чтобы он был виден со всех сторон.

За три месяца 2020 года произошло 88 ДТП, в которых пострадали дети. В этих происшествиях 2 ребенка погибли и 96 получили травмы.-0-