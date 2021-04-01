ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 1 апреля 2021
Минск Сплошная облачность +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:54 Анализ соответствия заданий ЦТ школьной программе проводится постоянно - Уклейко Общество
15:42 Минздрав РФ зарегистрировал препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19 В мире
15:34 Житель Солигорска осужден к двум годам ограничения свободы за оскорбление милиционера Происшествия
15:29 День письменности в 2022 году пройдет в Добруше Регионы
15:26 Минкультуры объявило о приеме заявок на Национальную театральную премию Культура
15:24 Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Беларуси В мире
15:18 ФОТОФАКТ: День здоровья прошел в аквапарке "Лебяжий" Регионы
15:17 Предприятия Курской области планируют работать на белорусском рынке через БУТБ Экономика
15:00 Открытые приемные по вопросам предпринимательства организуют в Брестской области Регионы
15:00 Филиал ММЗ в Столбцах наращивает объемы литейного производства Экономика
15:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с COVID-19, выписаны 1308 Общество
14:58 В ГомГМУ наберут первых 50 студентов на "медико-профилактическое дело" Регионы
14:41 ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей Общество
14:40 Миксюк: сложность тестов ЦТ в 2021 году не изменилась Общество
14:32 В Витебской области планируют засеять сельхозкультурами почти 790 тыс. га Регионы
14:32 Хоккейная сборная Беларуси начинает подготовку к чемпионату мира Спорт
14:21 Городской субботник проведут 3 апреля в Бресте Регионы
14:19 Президент Словакии утвердила состав правительства В мире
14:16 Страны ЕАЭС пользовались правом вето в единичных случаях - Глазьев Политика
14:12 Порядок участия в госзакупках незарегистрированных медизделий вынесен на общественное обсуждение Экономика
14:10 ФОТОФАКТ: Начало апреля на Минском море Регионы
13:59 В Витебской области к Международному дню птиц установили около 2,8 тыс. домиков для пернатых Регионы
13:59 Шесть минометных мин обнаружили в поле в Каменецком районе Происшествия
13:55 Глазьев: ЕАЭС надо создать собственное рейтинговое агентство, чтобы уйти от манипуляций Запада Экономика
13:48 Суд Стародорожского района взыскал с трех подростков ущерб за надписи и рисунки на ограждении завода Происшествия
13:48 Вайтехович: в Беларуси создана целая система экспертизы тестов для ЦТ Общество
13:47 Карлюкевич: сотрудничество с Посткомом СГ позволяет реализовать интересные издательские проекты Культура
13:32 Глазьев: из-за санкций американский доллар стал для России токсичной валютой Экономика
13:28 Классификацию объектов общественного питания можно обсудить на правовом форуме Экономика
13:17 А1 сообщил о DDoS-атаке на свои серверы: у абонентов трудности с доступом в интернет Общество
Все новости
Все новости
Общество
01 апреля 2021, 14:41

ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей

Фото из архива
Фото из архива

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает родителей позаботиться о безопасности детей. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"Накануне завершения весенних каникул у школьников 2 апреля начнется республиканская профилактическая акция ГАИ "Берегите детей". Она посвящена предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и продлится всю первую неделю учебной четверти, до 9 апреля. Госавтоинспекция убедительно просит родителей обеспечить безопасную перевозку детей из мест отдыха, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения и пересечения проезжей части", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Кроме того, в первые дни учебной четверти инспекторы будут дежурить на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи школ, уделят внимание пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.

В период акции будет организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге. В учреждениях образования пройдут встречи, лекции, занятия и беседы с детьми, во время которых инспекторы ГАИ напомнят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделят особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, разъяснят особенности "дорожных ловушек", напомнят о выборе безопасных мест для катания на роликах, самокатах, велосипедах.

Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения.

"За три месяца текущего года на дорогах страны погибли 5 детей (3 пассажира и 2 пешехода) и 65 получили травмы. 70% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых", - добавили в ГАИ.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность ГАИ дети дороги
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Анализ соответствия заданий ЦТ школьной программе проводится постоянно - Уклейко
Фото из архива За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с COVID-19, выписаны 1308
Юрий Миксюк Миксюк: сложность тестов ЦТ в 2021 году не изменилась
Наталья Вайтехович Вайтехович: в Беларуси создана целая система экспертизы тестов для ЦТ
Фото из архива А1 сообщил о DDoS-атаке на свои серверы: у абонентов трудности с доступом в интернет
Фото из архива ДПС "Стрела" призывает пользователей средств персональной мобильности соблюдать ПДД
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Владимир Колтович Лукашенко: защита внутреннего рынка и отечественных производителей - вопрос номер один
Весенняя сессия белорусского парламента открывается 2 апреля
Создание симуляционных центров и резидентуры, рост зарплат - Пиневич о развитии здравоохранения
Нешуточная АКЦИЯ с целым списком бонусов для покупки квартиры в Minsk World!
Топ-новости
"Не дай бог будем иметь проблемы" - Лукашенко предостерегает от бесконтрольного ценообразования
Колтович: нужно не с импортом бороться, а поддерживать отечественных производителей
РИКЗ рассказал об алгоритмах подготовки абитуриентов к ЦТ
ОДКБ определит круг государств для получения статусов партнера и наблюдателя при организации
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1236 пациентов с COVID-19, выписаны 1308
День письменности в 2022 году пройдет в Добруше
А1 сообщил о DDoS-атаке на свои серверы: у абонентов трудности с доступом в интернет
Беларусбанк снизил ставки по потребительским кредитам и покупке машин Geely
"Белтелеком" активно готовится к внедрению ID-карт
Петришенко: государство заинтересовано в максимальной занятости инвалидов и ежегодно вкладывает в это средства
ДПС "Стрела" призывает пользователей средств персональной мобильности соблюдать ПДД
Глазьев: любой экономический успех Беларуси дает интеграционный эффект для ЕАЭС
МАЗ поставил Минску первую партию автобусов третьего поколения
Дождь и гололедица ожидаются в Беларуси 2 апреля
Мингорисполком и облисполкомы проведут 3 апреля прямые телефонные линии
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.