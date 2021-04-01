ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает родителей позаботиться о безопасности детей. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

"Накануне завершения весенних каникул у школьников 2 апреля начнется республиканская профилактическая акция ГАИ "Берегите детей". Она посвящена предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и продлится всю первую неделю учебной четверти, до 9 апреля. Госавтоинспекция убедительно просит родителей обеспечить безопасную перевозку детей из мест отдыха, а также напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения и пересечения проезжей части", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники ДПС усилят контроль за соблюдением водителями скоростных режимов, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей. Кроме того, в первые дни учебной четверти инспекторы будут дежурить на наиболее напряженных участках улиц и дорог вблизи школ, уделят внимание пресечению нарушений ПДД несовершеннолетними, а также взрослыми при сопровождении детей.

В период акции будет организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге. В учреждениях образования пройдут встречи, лекции, занятия и беседы с детьми, во время которых инспекторы ГАИ напомнят правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделят особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, разъяснят особенности "дорожных ловушек", напомнят о выборе безопасных мест для катания на роликах, самокатах, велосипедах.

Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения.

"За три месяца текущего года на дорогах страны погибли 5 детей (3 пассажира и 2 пешехода) и 65 получили травмы. 70% ДТП с участием детей совершаются по вине взрослых", - добавили в ГАИ.-0-