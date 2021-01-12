ГАИ призывает родителей позаботиться о безопасности детей во время зимних забав

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция акцентирует внимание родителей на необходимости постоянного контроля за детьми в зимний период. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"С приходом настоящей снежной зимы дети активно проводят свободное время на свежем воздухе, сооружая горки на улицах, во дворах, а также на покатых склонах. Существует реальная опасность при съезде с горки угодить прямо под колеса автомобиля", - сказала Татьяна Сподабаева. В связи с этим Госавтоинспекция призывает родителей строго контролировать досуг детей. Именно взрослые должны обратить внимание своих чад на возможные последствия таких забав.

Во время съезда со склона на большой скорости человеку не так просто остановить санки или тюбинг. Еще сложнее остановить автомобиль, поскольку не каждый водитель может успеть отреагировать и вовремя нажать на педаль тормоза, увидев перед собой внезапно скатившегося ребенка. "Чтобы развлечение не завершилось трагедией, родителям нужно обязательно убедиться, что их дети катаются на безопасных склонах. Для предотвращения ДТП следует выбирать горки, которые расположены на закрытых для транспорта территориях: школьных дворах, парках, стадионах. Если взрослые или дети сами будут сооружать горки, то необходимо исключить возможность съезда катающихся под колеса транспортерных средств", - подчеркнули в ГАИ.

В ведомстве добавили, что нужно постоянно беседовать с детьми и напоминать им о простых правилах поведения на улицах и вблизи проезжей части. В темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы.-0-