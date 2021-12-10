ГАИ призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей на дороге

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция призывает родителей уделить повышенное внимание безопасности детей на дороге, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. В выходные дни родителям важно обеспечить максимальную безопасность детей на дороге. В особую группу риска попадают прежде всего малолетние пешеходы и несовершеннолетние пассажиры транспортных средств. Госавтоинспекция призывает ответственно соблюдать основные правила, которые помогут избежать детских травм. "Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по-прежнему остается актуальной. Как показывает статистика, только в Минске в этом году произошло 77 ДТП с участием детей, в которых один ребенок погиб и 79 получили ранения различной степени тяжести. Наиболее распространенными являются автоаварии с участием детей-пешеходов (53,2%), на долю ДТП с участием детей-пассажиров приходится около 26%, 19% - ДТП с участием юных велосипедистов", - рассказали в УГАИ.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!