ГАИ призывает участников движения сообщать о неблагоприятных дорожных условиях

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает участников движения сообщать о неблагоприятных дорожных условиях. Об этом сообщил сегодня журналистам старший инспектор по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МВД Вадим Филончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Своевременное реагирование зависит от своевременного получения информации. Мы призываем участников дорожного движения сообщать о тех или иных неблагоприятных дорожных условиях, например о скользком покрытии, нерасчищенном тротуаре либо неисправности наружного освещения. Для этого можно позвонить по телефону дорожной службы 125, телефону территориального органа внутренних дел либо 102", - сказал Вадим Филончик.

По его словам, принятие своевременных мер на подготовительном этапе, как показывает практика, снижает вероятность совершения ДТП и травмирования пешеходов из-за неблагоприятных дорожных условий.

"Ежегодно сотрудники территориальных органов в октябре - ноябре проводят целевое обследование улиц и дорог, чтобы изучить их состояние и исправность наружного освещения. Изучают подготовку предприятий и организаций дорожного и коммунального хозяйств к выполнению технологий зимнего содержания. Особое внимание уделяют подготовке техники и заготовке противогололедных материалов", - отметил старший инспектор.

Контроль за состоянием дорог в зимний период правоохранители ведут ежедневно. По результатам проведенных обследований ответственным лицам коммунальных организаций выдаются предписания на устранение недостатков. По фактам, связанным с правилами содержания улиц и дорог, в местные исполнительные органы направляется соответствующая информация о принятии дополнительных мер.-0-