14 мая, Минск / Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает велосипедистов не пренебрегать требованиями безопасности на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В январе - апреле в столице зарегистрировано девять ДТП с участием велосипедистов, в которых девять человек получили травмы различной степени тяжести. Так, 13 мая около 16.20 водитель автомобиля Hyundai в районе дома №1 по улице Киселева сбил велосипедистку 2003 года рождения, которая, не спешившись, пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка была доставлена в медучреждение для осмотра.

В этот же день около 17.49 водитель автомобиля BMW у дома №36 по улице Налибокской сбил мальчика 14 лет, который пересекал проезжую часть на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Ребенок с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Велосипедистам важно помнить, что двигаться они должны по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по крайней правой полосе проезжей части, но не далее 1 м от правого края дороги. Необходимо следовать сигналам светофора, выполнять требования дорожных знаков и дорожной разметки. При пересечении проезжей части велосипедист должен спешиться и переходить дорогу, убедившись в том, что транспортные средства его пропускают. Исключения составляют лишь велопереезды, пересекая проезжую часть по которым, велосипедисты имеют право не спешиваться.

Очень важным для безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Это существенно снизит шанс получить травму, в том числе при случайном падении. Кроме того, желательно, чтобы одежда у велосипедистов была ярких цветов и оснащена световозвращающими элементами.

Особую обеспокоенность вызывают юные велосипедисты. ПДД запрещают выезжать на дорогу велосипедистам младше 14 лет. Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, нужно убедиться, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части.-0-