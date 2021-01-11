ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными на зимних дорогах

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе надзора за безопасностью дорожного движения в прошедшие выходные сотрудниками столичной Госавтоинспекции выявлено 1772 нарушения правил дорожного движения. Зарегистрировано 217 дорожно-транспортных происшествий, из них 10 с пострадавшими, в которых 12 человек получили телесные повреждения", - рассказали в ГАИ.

Непостоянство - отличительная черта зимней погоды, которая в одночасье изменяется до неузнаваемости. Влияние погоды может сыграть роковую роль в судьбе автомобиля, сидящего за рулем человека и его спутников.

На текущей неделе ожидаются морозы. В период резкого похолодания ГАИ рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта. Наиболее негативно низкие температуры влияют на работу аккумулятора, его неисправность создает затруднения при запуске автомобиля. Еще одна проблема, которая может повлиять на работоспособность машины при таких морозах, - замерзание технических жидкостей. "Поэтому очень важно знать, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства. При покупке стеклоомывающей жидкости обращайте внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает. В дальние поездки рекомендуется брать с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, а также предметы, которые помогут в случаях неисправности автомобиля (трос, лопата, провода и др.). При этом самыми важными требованиями остаются соблюдение ПДД, адекватная оценка погодных условий и состояния дорожного покрытия", - отметили в ГАИ.

Снег на проезжей части значительно уменьшает сцепление колес с дорожным покрытием, а тормозной путь при этом увеличивается. При поездках во время снегопада следует держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Спешка в такую погоду может обернуться трагедией.

Резкое маневрирование чревато столкновением с движущимися рядом транспортными средствами. Поэтому водитель должен избегать необдуманных маневров и двигаться с такой скоростью, которая позволит своевременно обеспечить наблюдение за дорогой, ее состоянием, транспортными средствами, пешеходами, сигналами светофоров. Также необходимо помнить о том, что правильный выбор скоростного режима является одним из наиболее важных условий безаварийного управления - чем выше скорость, тем тяжелее последствия ДТП.

Госавтоинспекция напоминает о том, что необходимо пристегиваться всем пассажирам транспортных средств. -0-