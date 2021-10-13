ГАИ призывает водителей быть предельно внимательными в условиях тумана

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ Минской области призывает водителей быть предельно внимательными в условиях тумана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Сильный туман образовался практически на всей территории Минской области. Видимость на отдельных участках автодорог составляет около 200-300 м.

ГАИ Минской области рекомендует автомобилистам двигаться в таких условиях с особой осторожностью, не превышать скорость, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать ситуацию на дороге. В случае вынужденной остановки необходимо парковать транспортные средства как можно дальше от проезжей части, обязательно включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из транспортного средства - надевать жилет повышенной видимости.

Пешеходам ГАИ напоминает, что безопасность зависит в том числе и от их поведения на дороге. Им также настоятельно рекомендуется проявлять особое внимание при переходе проезжей части, в темное время суток обязательно обозначить себя световозвращающими элементами.-0-