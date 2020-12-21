ГАИ призывает водителей быть внимательнее при плохой видимости

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит водителей быть внимательней на дорогах в условиях недостаточной видимости, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"Туман, дождь, снегопад затрудняют видимость, и в таких условиях сложнее различить дорожную разметку и знаки, не говоря уже о пешеходах. Поэтому водитель обязательно должен снизить скорость, включить фары ближнего света, противотуманные фары. Важно держать увеличенную дистанцию до впереди идущего автомобиля", - сказали в ГАИ.

За пятницу и прошедшие выходные на территории Минской области произошло 9 ДТП. В результате погибли пять человек, девять получили травмы различной степени тяжести.

Так, 18 декабря около 18.00 в Борисове 22-летний водитель автомашины "УАЗ 3303" двигался по ул.Демина. Он наехал на 62-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

В тот же день ДТП произошло в Дзержинске. 19-летний водитель автомобиля "Дэу Ланос" около 21.00 на ул.Лермонтова наехал на переходившую проезжую часть в неустановленном месте 59-летнюю местную жительницу. Женщину с полученными травмами доставили в больницу, где на следующие сутки она скончалась.

18 декабря около 15.00 авария произошла на 17-м км автодороги Р1 Минск - Дзержинск вблизи деревни Слободка Минского района. 31-летняя жительница Фаниполя на автомобиле "Фольксваген Поло" ехала в направлении Дзержинска. На закруглении дороги она не справилась с управлением, допустила занос автомашины, съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево. В результате водитель и 7-летний пассажир доставлены в больницу. Ребенок находился в детском удерживающем устройстве на переднем пассажирском сиденье, что помогло избежать серьезных травм. У женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма тяжелой степени и ушибленная рана затылочной области головы.

19 декабря около 16.30 в Солигорском районе 27-летний водитель, не имея права управления транспортным средством, ехал на автомобиле "Ситроен Ксантия" в направлении деревни Жилин Брод. Он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, в результате чего съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. На машине была установлена летняя резина. Водитель с полученными травмами госпитализирован. В мае 2018 года мужчина был лишен прав за управление транспортом в нетрезвом состоянии.-0-