ГАИ призывает водителей быть внимательными при ухудшении погодных условий

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами при ухудшении погодных условий, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается большое количество осадков. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами. "Мокрый снег превращает проезжую часть дороги в кашу, значительно уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивая тормозной путь. Необходимо осторожно двигаться в таких условиях, при этом соблюдая дистанцию и скоростной режим. При ухудшении погоды стоит по возможности избегать перестроений и обгона. Тормозить заранее и плавно - любое резкое движение руля мгновенно разворачивает машину поперек дороги", - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция Минской области также настоятельно рекомендует водителям заранее заменить летние шины на зимние, не дожидаясь 1 декабря. При снижении температуры воздуха стандартная летняя резина подвержена отвердеванию, что заметно уменьшает коэффициент сцепления с дорогой и грозит заносом автомобиля.

"Пешеходам переходить дорогу необходимо только в установленных правилами местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть, так как это может привести к падению. Даже на регулируемых пешеходных переходах нельзя начинать переход не убедившись, что водители вас пропускают. В темное время суток не стоит забывать и про использование фликеров", - подчеркнули в УГАИ УВД Миноблисполкома.-0-