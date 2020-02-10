ГАИ призывает водителей и пешеходов быть внимательнее в связи с ухудшением погоды

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть более внимательными и осторожными в связи с ухудшением погодных условий. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, водителям рекомендуется выбирать скорость движения, исходя из реальных дорожных условий. "Важно также соблюдать безопасную дистанцию и безопасный боковой интервал. Необходимо быть внимательными у перекрестков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также вблизи школ", - отмечают в УГАИ.

Пешеходам рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. "Необходимо двигаться по тротуару, пешеходной или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по обочине. В темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами", - напоминают в инспекции.

В управлении отмечают, что Госавтоинспекция готова активно помогать участникам дорожного движения. "Если на дороге у вас возникла проблема, звоните по номеру 102, и ближайший наряд незамедлительно окажет помощь", - говорится в сообщении.-0-