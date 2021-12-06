ГАИ призывает водителей и пешеходов к осторожности на заснеженной дороге

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с выпадением снега столичная Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять максимум осторожности и благоразумия на дорогах. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Снег на проезжей части значительно уменьшает сцепление колес с дорожным покрытием, а тормозной путь при этом увеличивается. При поездках во время снегопада следует держать дистанцию и выбирать безопасную скорость движения. Не выполняйте без надобности такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозить нужно плавно и заранее, потому что резкое движение руля может мгновенно развернуть автомобиль поперек дороги. Обязательно пристегивайтесь ремнем безопасности, - рассказали в ГАИ. - Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. Помните, что ваша законная территория - пешеходный переход. Смотрите по сторонам, не делайте резких движений, будьте предсказуемы. В ненастную погоду необходимо быть заметным на дороге. Поэтому на одежде нужно иметь светоотражающие элементы".

В свою очередь, экипажи ГАИ ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения нештатной ситуации звоните по номеру 102.-0-