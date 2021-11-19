ГАИ призывает водителей использовать ночью на дороге световозвращающие жилеты

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей использовать световозвращающие жилеты ночью на дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"Типичная ситуация: на обочине дороги стоит автомобиль с мигающей аварийкой, а рядом хлопочет водитель, которого возможно увидеть, лишь поравнявшись со стоящим автомобилем. При этом сам водитель одет в темную одежду. К сожалению, никто не застрахован от возникновения аварийных ситуаций. Техническая неисправность вынуждает людей выходить из автомобиля ночью на неосвещенную трассу", - отметили в УГАИ.

Так, 19 ноября около 0.20 на 110-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи в Слуцком районе произошла смертельная авария. Водитель 1987 года рождения на автомобиле "ДАФ" в сцепке с прицепом сбил пешехода 1982 года рождения, который управлял машиной "Опель Вектра". Мужчина находился на проезжей части дороги, не обозначенный световозвращающими элементами. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

"Находиться на оживленной трассе без яркой одежды очень опасно. В такой ситуации самое правильное решение - надеть светоотражающий жилет. На жилете располагаются светоотражающие полоски, которые выделяют незаметные объекты. Если оказаться на месте аварии без сигнального жилета, то все может закончиться плачевно. Водители в основном смотрят, что случилось, а куда едут - даже не видят, - подчеркнули в ведомстве. - В европейских странах светоотражающий жилет уже давно обязательная вещь в автомобиле наряду с аптечкой, огнетушителем и знаком аварийной остановки. Причем в большинстве европейских стран надевать его необходимо как ночью, так и днем. В случае отсутствия такого жилета предусмотрен внушительный штраф. В нашей стране световозвращающий жилет в автомобиле пока лишь рекомендация".

Водителям рекомендуют найти место в салоне своего авто, где можно хранить жилет. "Лучше будет положить его так, чтобы можно было достать рукой, к примеру под сиденье или в карман двери. Все жилеты имеют универсальный размер, приобрести их можно в специализированных магазинах одежды по доступной цене.

"Помните: в случае вынужденной остановки необходимо парковать транспортные средства как можно дальше от проезжей части, в обязательном порядке включить аварийную сигнализацию, а при выходе из транспортного средства надеть световозвращающий жилет, который убережет вас от опасности на дороге. Позаботьтесь о себе и своих близких" - заключили в ведомстве.-0-