ГАИ призывает водителей к повышенному вниманию при проезде мест дорожных работ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ призывает водителей проявлять повышенное внимание при проезде мест дорожных работ. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Ремонтные работы на дорогах по устранению дефектов покрытия и нанесения разметки - объективная реальность, учитывать которую необходимо всем водителям. Но, как показывает практика, каждый год происходят ДТП в местах производства работ", - рассказали в ГАИ.

Так, 12 ноября около 9.40 на 97-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи агрогородка Заполье Слуцкого района водитель 1997 года рождения на автомобиле "БМВ-525", двигаясь со стороны Микашевичей в направлении Минска, столкнулся со стоящим автомобилем прикрытия ГАЗ-33023 в левой полосе движения, при дорожных работах по очистке разделительного ограждения. В результате ДТП водитель "БМВ" с телесными повреждениями госпитализирован.

В местах работ водителям необходимо быть предельно внимательными, соблюдать все введенные временные ограничения и аккуратно объезжать направляющие и ограждающие устройства. Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в состоянии обнаружить, он обязан немедленно принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки транспортного средства.

Как правило, чтобы предпринять экстренные меры и затормозить, водителю транспортных средств необходимо принять нужное решение за какие-то доли секунды. И в том случае, если будет не соблюдена при движении нужная дистанция, может не хватить время для самого торможения, что непременно приведет к аварии. И все это из-за несоблюдения дистанции.

"Водители помните: чем выше скорость машины, тем больше понадобится времени для полной ее остановки, поэтому дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть больше. Опасность телефонных разговоров, особенно написание сообщений в соцсети, в машине объясняется тем, что во время таких бесед водители перестают смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида, не замечают дорожные знаки и вообще не готовы к экстренным маневрам на дороге. Вероятность аварии при этом резко увеличивается", - добавили в ГАИ.-0-