ГАИ призывает водителей проявлять максимум осторожности в сложных погодных условиях

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности в сложных погодных условиях. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По прогнозам синоптиков, 14 ноября ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега. Объявлен желтый уровень опасности. В связи с этим Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем.

"Мокрый снег превращает проезжую часть дороги в кашу, значительно уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием и увеличивая тормозной путь, поэтому двигаться в таких условиях необходимо осторожно. И не стоит забывать про дистанцию. Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости снижения скорости движения. Спешка в такую погоду может обернуться трагедией. При ухудшении погоды стоит избегать таких маневров, как перестроение или обгон. Тормозите плавно и заранее - любое резкое движение руля мгновенно разворачивает машину поперек дороги", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. "Помните, что ваша законная территория - пешеходный переход. Будьте предсказуемы на дороге. В ненастную погоду необходимо быть заметным, поэтому используйте светоотражающие элементы. В свою очередь экипажи Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. В случае возникновения проблемных ситуаций звоните по номеру 102", - отметили в ГАИ.-0-