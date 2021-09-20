Как избежать аварии: рекомендации ГАИ при вождении в дождь

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ просит водителей быть особо внимательными при вождении в дождь. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, на большей территории столичной области пройдут дожди, они продлятся и в течение последующих нескольких дней. Во время дождя ухудшается видимость, а проезжая часть становится скользкой.

Участникам дорожного движения всегда необходимо быть очень осторожными, так как дорога не прощает ошибок. Чтобы во время дождей не попасть в аварию, необходимо соблюдать некоторые правила.

В первую очередь необходимо знать об особенностях и опасных моментах, которые могут возникать при дождливой погоде. Часто водители забывают о том, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается примерно в два раза. Кроме этого, вода, попадающая на тормозные колодки и диски, может увеличить тормозной путь еще в большей степени - за счет значительного снижения функциональности тормозной системы. Для того, чтобы возобновить функциональность тормозной системы, необходимо нажать на педаль тормоза несколько раз подряд, после этого вода из системы будет удалена. "Необходимо также опасаться преодоления луж на большой скорости. При прохождении через лужу колеса существенно теряют сцепление с дорогой. Еще более опасно преодолевать лужу одними правыми или левыми колесами на значительной скорости - здесь наблюдается эффект аквапланирования в виде заноса, который происходит за счет отличающейся силы сцепления правых и левых колес. При такой ситуации могут возникнуть довольно неприятные последствия - вплоть до заноса в кювет и даже опрокидывания машины. Поэтому перед тем, как преодолевать лужи, необходимо обязательно снизить скорость", - рассказали в УВД.

Во время частого или сильного дождя порою кажется, что все погружено в туман и даже близкие предметы, включая пешеходов и другие автомобили, видны нечетко. Кроме этого, значительно снижают видимость и капли на ветровом стекле. В этой ситуации помогут хорошие стеклоочистители, имеющие ровную, плотно прилегающую к стеклу кромку резины. Если стекло перед дождем было загрязнено, стоит остановиться и протереть его, чтобы потом не размазывать по стеклу остатки насекомых, жирные пятна от которых плохо смываются водой. Обязательно соблюдайте дистанцию до впереди идущего автомобиля. Еще раз напомним, что тормозной путь на мокрой дороге увеличивается.

Помните, что в ненастную погоду пешеходы часто забывают об осторожности, желая побыстрее укрыться от дождя. Так что перед пешеходными переходами, а также в жилой зоне заранее сбрасывайте скорость, хотя делать это нужно и в хорошую погоду.

Пешеходам же не стоит забывать обозначать себя в темное время суток световозвращающими элементами. Пеший участник дорожного движения или велосипедист, на верхней одежде которого закреплен такой элемент, заметен при ближнем свете фар автомобиля за 150 м, а при дальнем - за 400 м. Без фликера видимость сокращается в несколько раз, особенно если прохожий одет в темную одежду.

"Уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными. Если вы видите вблизи проезжей части пешехода, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить в дежурную часть по короткому номеру 102", - отметили в УВД.-0-