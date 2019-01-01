ГАИ просит водителей при парковке не создавать помех для снегоуборочной техники

1 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Начало нового года выдалось ветреным и снежным. На дорогах работает снегоуборочная техника. Чтобы не мешать ей, а также не препятствовать нормальному движению общественного транспорта рекомендуется не оставлять авто на краю проезжей части. Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Водителям в ГАИ советуют очистить перед началом движения стекла и фары машины от снега. Необходимо выбирать безопасную скорость, избегать резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличить дистанцию и боковой интервал, отметили в столичной Госавтоинспекции.

Пешеходы в свою очередь также должны проявлять повышенную осторожность. "Стоит переходить дорогу только в установленных местах. Перед выходом на проезжую часть надо убедиться в том, что все автомобили успели остановиться и аккуратно приближаться к краю дороги, чтобы не соскользнуть под колеса", - пояснили в ГАИ

Водителям и пешеходам нужно учитывать, что почищенная и обработанная противогололедным составом дорога не сразу становится безопасной. Требуется время и определенная интенсивность движения, чтобы смесь начала выполнять свои функции. Обо всех негативных изменениях на проезжей части (обледенения, переметы) необходимо сообщать по номеру 102.-0-