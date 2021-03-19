ГАИ проведет 19-21 марта массированную отработку трассы М1

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 19 по 21 марта Госавтоинспекция Минской области проводит массированную отработку автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Как показывает статистика, в предвыходные и выходные дни возрастает количество правонарушений со стороны участников дорожного движения, а также дорожно-транспортных происшествий, и всему виной недисциплинированность граждан и несоблюдение правил дорожного движения. Массированная отработка пройдет в местах концентрации ДТП и на аварийно опасных участках автодорог.

"Особое внимание стражи дорог уделят выявлению фактов нарушения ПДД со стороны пешеходов, велосипедистов, не предоставлению преимущества пешеходам, перевозке пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и лиц, не имеющих или лишенных права управления транспортными средствами, а также пресечению фактов нарушения скоростных режимов", - рассказали в Госавтоинспекции.

ГАИ Минской области рекомендует участникам дорожного движения быть предельно внимательными на дороге, не спешить, быть дисциплинированными и взаимовежливыми.-0-