ГАИ проведет 7-17 августа акцию по проверке техосмотра

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ с 7 по 17 августа проведет профилактическую акцию "Гостехосмотр". Она инициирована в связи с ростом происшествий из-за технических неисправностей автомобилей. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Представитель МВД проинформировала, что с 7 по 17 августа в различных населенных пунктах сотрудники ГАИ проверят у водителей допуск к участию в дорожном движении их транспортных средств. В МВД призвали автовладельцев ответственно отнестись к поддержанию своего транспорта в исправном состоянии и напомнили, что вовремя пройденный техосмотр - залог безопасности всех участников дорожного движения.

"Ежедневно ГАИ анализирует причины роста ДТП. Одна из них - технические неисправности транспортных средств. В этом году произошло 8 таких аварий, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения", - добавила Ольга Чемоданова.-0-