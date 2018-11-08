ГАИ проведет 9-11 ноября массированную отработку дороги М1

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция 9-11 ноября проведет массированную отработку автодороги М1 Брест - Минск - граница Российской Федерации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Особое внимание уделят соблюдению скоростных режимов, правил перевозки пассажиров (в особенности детей), выявлению нетрезвых водителей и бесправников. Проконтролируют соблюдение ПДД пешеходами, велосипедистами и водителями мототранспорта.

В ГАИ добавили, что отработка автодороги будет вестись в пределах Несвижского, Столбцовского, Дзержинского, Минского, Смолевичского, Борисовского и Крупского районов.-0-