ГАИ проведет акцию по пропаганде использования зимних шин

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет с 25 ноября по 5 декабря республиканскую профилактическую акцию "Зимние шины - безопасность для машины!". Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Сотрудники ГАИ напомнят владельцам транспортных средств о необходимости с 1 декабря эксплуатации автомобилей с зимними шинами, об ответственности за игнорирование данного требования ПДД, о правилах безопасного участия в дорожном движении в зимних условиях.

"С первого дня календарной зимы инспекторы ДПС ГАИ проведут рейды, в ходе которых проверят, как водители подготовили свои автомобили. Напомним, за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины. Повторное такое нарушение в течение года влечет ответственность от 2 до 5 базовых величин", - добавили в МВД.-0-