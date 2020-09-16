ГАИ проведет акцию "Пристегните детей!" 18-21 сентября

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 18 по 21 сентября пройдет профилактическая акция "Пристегните детей!", сообщили БЕЛТА в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Во время профилактической акции сотрудники Госавтоинспекции акцентируют внимание на правилах перевозки детей в личном транспорте, а также перевозчиками и организаторами, осуществляющими перевозку групп детей. В автомобиле дети - одна из наиболее уязвимых категорий пассажиров. Так, за восемь месяцев этого года на территории Минска с участием детей в возрасте до 18 лет зарегистрировано 28 ДТП, в семи из которых девять пассажиров транспортных средств получили травмы различной степени тяжести, один пассажир погиб.

Каждый ребенок до 12 лет должен перевозиться в специальном кресле в соответствии с ростом и весом. Невыполнение данного требования влечет за собой ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин (1 БВ - Br27). За повторное нарушение данного требования законодательства в течение года предусмотрен штраф от 2 до 8 базовых величин. Допускается перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования указанных устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 см, а также в такси.-0-