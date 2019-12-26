ГАИ проведет комплекс мероприятий по профилактике пьянства на дорогах

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях профилактики нарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии опьянения, с 27 декабря по 7 января Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию "Трезвость - норма на дорогах!". Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД.

В очередной раз Госавтоинспекция обратит внимание граждан на важность и необходимость сообщать по телефону 102 о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями, нахождения на проезжей части или вблизи нее пешеходов и велосипедистов в нетрезвом состоянии и не обозначенных световозвращающими элементами, создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения.

Начнутся профилактические мероприятия Единым днем безопасности дорожного движения, который пройдет 27 декабря под девизом "Останови беду - позвони 102!". Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, проведут беседы и кинолектории о проблеме пьянства за рулем, разъяснят участникам дорожного движения ответственность за нарушения ПДД, а также усилят контроль за физическим состоянием водителей и пешеходов.-0-