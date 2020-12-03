ГАИ проведет массированную отработку аварийно опасных участков дорог Минского района

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3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики правонарушений участниками дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий в пятницу и предстоящие выходные дни Госавтоинспекция проведет массированную отработку аварийно опасных участков автодорог на территории Минского района и прилегающих к ним территорий. В профилактическом мероприятии примут участие сотрудники специального подразделения "Стрела" ГАИ МВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома. "Пристальное внимание будет уделено пресечению грубых нарушений ПДД, которые бывают основными причинами аварий с тяжелыми последствиями. Под особым контролем - нетрезвые водители, бесправники и водители, нарушающие правила обгона, перевозки пассажиров, в особенности детей, и не предоставляющие преимущества пешеходам в дорожном движении. Без внимания не останутся и сами пешеходы, игнорирующие правила дорожного движения, а именно нахождение на проезжей части дороги в нетрезвом виде и без световозвращающих элементов", - рассказали в ГАИ. Госавтоинспекция напоминает, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части нетрезвых пешеходов, велосипедистов - сообщите в дежурную часть ГАИ по телефонам 229-04-44 или 102. Звонок бесплатный.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!