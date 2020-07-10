ГАИ проведет массированную отработку трассы Р53

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни, а также для предупреждения дорожно-транспортных происшествий 10-12 июля Госавтоинспекция проведет массированную отработку автодороги Р53 Слобода - Новосады, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инспекторы ДПС ориентированы на выявление нетрезвых водителей и бесправников, фиксацию нарушений скоростного режима, правил перевозки пассажиров и грузов. "В темное время суток будет обращено пристальное внимание на наиболее уязвимую категорию участников дорожного движения - пешеходов и велосипедистов", - отметили в ГАИ.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учитывать погоду и дорожные условия. "Важно при этом соблюдать скоростной режим, дистанцию, правила обгона, в обязательном порядке пристегиваться ремнями безопасности, детей перевозить в специальных удерживающих устройствах", - подчеркнули в ГАИ.-0-