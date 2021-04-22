ГАИ проведет профилактическую акцию "Мотодвижение - без нарушений"

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях повышения эффективности работы органов внутренних дел по предупреждению ДТП с участием мототранспорта, пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, формирования взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечения хулиганских действий со стороны мотоциклистов с 23 по 30 апреля Госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию "Мотодвижение - без нарушений". Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Весенне-летний период характеризуется увеличением на дорогах двухколесных транспортных средств и как следствие этого возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с их участием. В январе-марте по вине водителей мототранспорта совершено 9 дорожно-транспортных происшествий (2020-й - 16), в которых 10 получили ранения (2020-й - 18). Однако только за два выходных дня 10-11 апреля на дорогах страны в ДТП с участием мотоциклистов погибли 2 человека.

В данных ДТП зачастую виновны как мотоциклисты, которые нарушают скоростные режимы движения, выезжают на полосу встречного движения при обгоне транспортных средств, совершают резкие перестроения, так и водители автомобилей, которые отвыкают за зимний период от мотоциклистов на дороге. Все это порой приводит к непоправимым последствиям.

Госавтоинспекция призывает владельцев двухколесных транспортных средств к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. "Помните, прежде чем сесть за руль мотоцикла, необходимо позаботиться о наличии водительского удостоверения соответствующей категории. Ведь управление мототранспортом без соответствующей категории влечет наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут штраф в размере от 20 до 50 БВ или административный арест", - сказали в ГАИ. Не следует забывать об использовании средств пассивной безопасности, в частности мотошлема. -0-