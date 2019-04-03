ГАИ проверила 46 тыс. единиц задействованной в посевной сельхозтехники

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция на время посевной усилила контроль за безопасностью дорожного движения сельхозтехники, на 3 апреля проверено 46 тыс. единиц техники АПК. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

"Посевная кампания все больше набирает обороты. Интенсивность движения сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования заметно возросла. В связи с этим Госавтоинспекцией усилен контроль за безопасностью передвижения техники агропромышленного комплекса", - проинформировали в ГАИ.

Сотрудники подразделений ГАИ в составе рабочих групп органов внутренних дел контролируют состояние и готовность техники к посевной. Проверяются и принимаемые меры по обеспечению дорожно-транспортной дисциплины в организациях АПК. Не остается также без внимания контроль физического состояния водителей, изучается порядок допуска к управлению, организация предрейсового контроля. Особое внимание уделяется обеспеченности работников АПК рабочей одеждой со световозвращающими элементами.

"На 3 апреля сотрудниками ГАИ проверено 46 тыс. единиц сельхозтехники, задействованной в посевной. Выявлено 2,4 тыс. единиц с отсутствующими элементами или в состоянии, негативно влияющем на безопасность эксплуатации, - это свыше 90 автомобилей, почти 260 тракторов, более 50 самоходных машин, более 640 прицепов и 1,3 тыс. единиц навесного оборудования. Около 2,6 тыс. единицами техники в установленном порядке не пройден гостехосмотр", - рассказали в ГАИ.

Также правоохранителями пресечено 10 фактов допуска к управлению транспортом нетрезвых людей и почти 60 случаев, когда за рулем сельхозтехники находились бесправники. Также зафиксировано более 310 фактов допуска к участию в дорожном движении транспортных средств с неисправностями. По всем выявленным случаям приняты меры административного воздействия к ответственным должностным лицам.

Руководителям организаций выдано 925 предписаний на устранение нарушений законодательства. За невыполнение же выданных предписаний ГАИ к административной ответственности привлечено 115 должностных лиц организаций АПК.-0-