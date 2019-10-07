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07 октября 2019, 13:57

ГАИ проводит акцию по профилактике травматизма пешеходов

Фото из архива
Фото из архива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ 7-17 октября проводит республиканскую акцию "Сохрани себе жизнь!", призванную привлечь внимание к проблеме травматизма пешеходов в темное время суток, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

Акция посвящена пропаганде использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости.

Осенью проблема гибели и травмирования людей в темное время суток становится актуальнее, отметили в ГАИ. Когда идут дожди и туманы, ситуация усугубляется, водители не видят находящегося на проезжей части человека. В большинстве случаев дорожные происшествия заканчиваются для их участников трагически. 80% ДТП в осенний период происходят в темное время или в условиях ограниченной видимости.

Идущий в темноте по проезжей части человек становится видимым для автомобилиста в лучшем случае за 25-30 м. Это расстояние при скорости движения 90 км/ч автомобиль проходит приблизительно за одну секунду, что слишком мало для принятия каких-либо мер. Даже при скорости 50 км/ч остановочный путь машины превышает это расстояние. Для водителя ситуация осложняется слепящим светом фар от встречного потока автомобилей. А пешеход или велосипедист, освещенный светом приближающейся машины, твердо уверен, что хорошо виден водителю, хотя это далеко не так.

Пешеходы должны идти по тротуарам и пешеходным дорожкам, и только при их отсутствии - по обочине. Если невозможно двигаться по обочине (размыты, заснежены), разрешено идти по краю проезжей части, но обязательно навстречу транспортным средствам. Это позволит увидеть приближающийся автомобиль и своевременно отреагировать на опасность. При этом в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Фликеры должны быть видны водителю, а не закрыты складками одежды. Велосипедистам и возчикам гужевых повозок рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости. Световозвращатели (фликеры) позволяют пешеходу "светиться" в ближнем свете фар на расстоянии 130-140 м, а при движении с дальним светом расстояние увеличивается до 400 м. Минимальный размер штрафа за игнорирование световозвращающих элементов - Br25,5.

Водители должны проявлять повышенное внимание при проезде пешеходных переходов и движении по трассам вблизи населенных пунктов.-0-

Теги
акция ГАИ травматизм
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