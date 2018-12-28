ГАИ проводит единый день безопасности дорожного движения

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проводит сегодня по всей стране единый день безопасности дорожного движения под девизом "Останови пьяного водителя", посвященный профилактике ДТП, совершаемых в состоянии опьянения, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГАИ посещают трудовые коллективы, проводят беседы о проблеме пьянства за рулем, разъясняют ответственность за нарушения ПДД. Повышенное внимание уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По данным УГАИ МВД, за 11 месяцев этого года задержано 19,5 тыс. пьяных водителя. Повторно в течение года сели за руль подшофе 905 из них. По вине нетрезвых автолюбителей произошло 260 ДТП (почти на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в которых 64 человека погибли и 299 получили травмы.

Госавтоинспекция призывает граждан незамедлительно сообщать по телефону 102 о пьяных водителях, а также о нетрезвых пешеходах, которые находятся на дороге или вблизи ее.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения грозит штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением прав на 3 года. За аналогичное нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности наступает уголовная ответственность (штраф, исправительные работы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест сроком до 6 месяцев). Кроме того, применяется конфискация транспортного средства независимо от права собственности.

Как проинформировали в УГАИ ГУВД, 27 декабря автомобиля за такое нарушение лишился 30-летний минчанин. Его BMW 740 подлежит специальной конфискации в доход государства. В городском управлении ГАИ состоялось открытое судебное заседание. Мужчина был признан виновным в совершении деяний, предусмотренных ч.1 ст.317-1 УК. Ему назначена мера наказания в виде исправительных работ на полтора года с удержанием 20% месячного заработка. Минчанин также на пять лет лишен права занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами.-0-