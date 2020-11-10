ГАИ рассказала, как подготовить автомобиль к зиме

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси законодательно закреплена обязанность использования зимних шин с 1 декабря по 1 марта. В этот период их отсутствие будет грозить автовладельцам административным взысканием. Однако уже сейчас рекомендуется заменить летние шины на зимние. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Первые заморозки прошлых лет показали, насколько водители оказались к ним не готовы. Когда температура воздуха приближается к нулю, даже без осадков на дорогах образуется гололедица. Особенно на мостах, путепроводах, хорошо продуваемых участках. При низких температурах летняя резина дубеет и перестает полноценно выполнять свои функции, их использование становится небезопасным", - пояснили в ГАИ.

Автомобиль должен быть исправен всегда, вне зависимости от погоды. Вместе с тем даже мелкие недочеты, наличие неисправностей в машине при эксплуатации в зимний период может обернуться большой неприятностью на дороге и привести к ДТП.

Перед зимой ГАИ рекомендует проверить в автомобиле (даже новом) свет фар. "Стоит заехать на СТО и отрегулировать фары так, чтобы светотеневая граница была в норме. Подсаженный аккумулятор, который вполне сносно работал летом, зимой может оказаться тем самым слабым звеном, которое не позволит завести автомобиль. Поэтому его обязательно надо проверить, а при необходимости и заменить. В этом вопросе никакие тренировочные заряды и прочие манипуляции аккумуляторам кардинально не помогают. Если аккумулятор не выдает нормального тока, то путь один - замена. Кроме того, перед зимой стоит заменить тормозные колодки и тормозную жидкость", - отметили в ГАИ.

Щетки, если они отработали хотя бы сезон, необходимо перед зимой обязательно поменять - влагу и грязь полностью они должны удалять со стекла максимум за два прохода. Само стекло необходимо как минимум хорошо отмыть изнутри и снаружи. Зимой в основном приходится ездить в сумерках и темноте, поэтому любые искажения, вносимые стеклом, - прямая угроза дорожной безопасности. Система отопления автомобиля зимой - один из важнейших элементов безопасности. Езда с запотевшими или обледенелыми стеклами, замерзшими ногами на педалях попросту опасна. Если к печке есть вопросы, то надо их срочно решать. В системе охлаждения стоит заменить старый антифриз и проверить все патрубки, а также переставить заслонки радиатора (если они есть) в зимнее положение.

Обычно рекомендуют перед зимой сменить масло. Известно, что каждая замена масла - стресс для двигателя, поэтому будет лучше, если двигатель с новым маслом обкатается при плюсовых температурах. Не стоит забывать и о масле в трансмиссии и других эксплуатационных жидкостях: имеет смысл перед зимой проверить их состояние и при необходимости заменить. Что касается жидкости в омывателе стекла, если вы использовали воду, то с наступлением холодов рекомендуется поменять ее на незамерзающую жидкость. По сути, весь этот комплекс подготовительных технических мероприятий можно совместить с очередным техническим обслуживанием или попросить провести описанный комплекс диагностики и ремонта на любой СТО.

"В зимний период с собой желательно возить жидкость для омывателя ветрового стекла, трос, пусковые провода, полноразмерную запаску с зимней резиной, скребок со щеткой для стекол, лопату. Не стоит забывать и про такие очевидные вещи, как аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки и жилет повышенной видимости (со световозвращающими элементами). Отправившись в путь по зимней дороге, водителю необходимо вдвойне проявлять осторожность за рулем и соблюдать меры безопасности при движении", - заключили в ГАИ.-0-