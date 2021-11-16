ГАИ рекомендует быть предельно осторожными в сложных погодных условиях

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям и пешеходам быть предельно осторожными в сложных погодных условиях. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома

"По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на территории республики будут неблагоприятные погодные условия: перепады температур от минусовых к плюсовым, туман, гололедица, прогнозируется мокрый снег, переходящий в дождь. В связи с этим Госавтоинспекция Минской области просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными", - отметили в ГАИ.

При движении водителям нужно выбирать безопасную скорость, дистанцию до впереди идущего автотранспорта и боковой интервал. Важно избегать резких торможений и по возможности обгона. Правоохранители призывают быть особенно внимательными на мостах, путепроводах, закруглениях автодорог. В темное время суток необходимо двигаться с минимальной скоростью движения в населенных пунктах - на дороге в любой момент может оказаться пешеход.

Пешеходам также следует быть осторожными, переходить проезжую часть только в установленных правилами местах, ни в коем случае не торопиться и смотреть всегда по сторонам, а в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.-0-