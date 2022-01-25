25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует из-за гололедицы по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. В ближайшие два дня на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица. Местами ожидается туман и гололед, осадки в виде дождя и мокрого снега. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным", - рассказали в МВД.

Водителям при движении нужно быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила проезда пешеходных переходов, при возможности отказаться от рискованных маневров, обгонов, опережений.

Для привлечения внимания в условиях недостаточной видимости дороги рекомендуется двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.-0-