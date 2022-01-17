ГАИ рекомендует парковать авто вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует водителям парковать авто вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор агитации и пропаганды ОГАИ Партизанского РУВД Минска Кристина Харитончик.

"В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть более внимательными и осторожными. ГАИ рекомендует водителям выбирать безопасную скорость движения, исходя из реальных дорожных условий. Кроме этого, важно соблюдать безопасную дистанцию и безопасный боковой интервал. В такую погоду важно учитывать, что состояние проезжей части на протяжении маршрута может резко меняться: мокрая дорога может чередоваться с участками обледенелого покрытия. Особую осторожность стоит проявлять на продуваемых участках дорог, спусках, подъемах и закруглениях. Необходимо быть внимательными у перекрестков, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, а также вблизи школ. В связи с усилением ветра водителям лучше парковать свои автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций", - рассказали в ГАИ.

Пешеходам следует проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. В темное время суток пешеходу необходимо обозначить себя световозвращающими элементами и остерегаться падения опасных предметов с крыш и балконов.

"Госавтоинспекция готова активно помогать участникам дорожного движения. Если на дороге у вас возникла проблема, звоните по номеру 102, и ближайший наряд незамедлительно окажет помощь", - добавили в ГАИ.-0-