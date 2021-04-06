ГАИ рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о ПДД

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ рекомендует родителям ежедневно напоминать детям о безопасном поведении вблизи проезжей части. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Со 2 по 9 апреля 2021 года Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию "Берегите детей!". Главная цель проводимого мероприятия - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. На протяжении всей акции сотрудники ГАИ несут службу вблизи учреждений образования в период времени с 7.30 минут до 8.30 минут. Данная мера направлена на профилактику нарушений ПДД, а также оказание помощи гражданам, в случае необходимости.

Среди школьников будет проводиться профилактическая работа. Сотрудники Госавтоинспекции расскажут о правилах безопасного участия в дорожном движении на велосипедах, самокатах и других средствах передвижения.

Также напомнят правила перехода проезжей части как на двухколесных транспортных средствах, так и в пешем порядке. Помимо этого, в трудовых коллективах организаций будут проведены встречи, во время которых инспекторы ГАИ разъяснят водителям правила дорожного движения в части безопасной перевозки детей, а также правила перевозки организованных групп детей автобусами.

"Обращаем внимание взрослых на необходимость постоянного контроля за детьми. Каждый день напоминайте вашему ребенку о безопасном поведении вблизи проезжей части и подавайте только положительный пример", - добавили в ГАИ.-0-